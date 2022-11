La Maison Blanche dévoile ses décorations de Noël

La Maison Blanche a dévoilé ses décorations de Noël 2022 lundi matin. La première dame Jill Biden a déclaré dans un communiqué de presse que le thème des décorations de cette année est "We the People" (Nous, le peuple). Elle a inauguré officiellement la saison des fêtes à la Maison Blanche lundi après-midi, en accueillant les familles des militaires et en remerciant les 150 bénévoles qui prennent le temps de décorer la "Maison du Peuple".

S'il faut environ une semaine pour que les décorations soient montées et parfaitement placées, la planification des fêtes commence au printemps, la Première dame choisissant le thème et l'inspiration au milieu de l'année. Selon la Maison-Blanche, le thème "We the People" (Nous, le peuple) reflète la façon dont "les Américains se rassemblent chaque année dans la fraternité et la foi" pendant les fêtes.

Cette année, il y a 77 arbres de Noël dans toute la Maison Blanche. Plus de 83 600 lumières décorent les arbres, les guirlandes, les couronnes et les présentoirs de la Maison Blanche. Environ 50 000 visiteurs sont attendus à la Maison Blanche pendant la période des fêtes.