Que se passe-t-il à Anderlecht? "Un hélicoptère survole depuis 15 minutes", le campus du Ceria évacué

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé via le bouton orange la présence d'un déploiement policier à Anderlecht. "Un hélicoptère survole le campus du Ceria depuis 15 minutes", nous écrit-on. "Il y aurait une attaque au couteau", peut-on également lire.

Selon nos informations, trois personnes ont été blessées dans une attaque au couteau ce lundi soir. L'une des personnes blessées serait en danger de mort, selon une source proche de l'enquête. Elle aurait été touchée au niveau du cœur et de l'épaule. L'attaque s'est produite Quai de Veeweyde à Anderlecht.

Suite à cela, les personnes présentes dans le campus du CERIA à Anderlecht ont été évacuées. L’auteur est en fuite et est actuellement recherché par la police locale, appuyée par la police fédérale.

Un suspect en fuite

Via le bouton orange Alertez-nous, une jeune femme nous assure avoir croisé le suspect quelques heures plus tôt. "Je passais par là pour aller à mon cours du soir et de loin, je voyais un homme taper du pied dans des vélos qui passaient à côté de lui. Il a réussi à faire tomber un homme de sa trottinette électrique avant d'essayer de le frapper", raconte-t-elle. Elle ajoute avoir découvert ensuite que l'homme détenait un couteau. Des témoins qui se trouvaient à ses côtés auraient ensuite prévenu les forces de l'ordre.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits. Le métro Ceria est actuellement fermé, et le périmètre est bouclé par les policiers.

Cette attaque qui s'est déroulée Quai de Veeweyde n'est apparemment pas en lien avec une autre bagarre au couteau, mortelle, qui a également eu lieu lundi soir, place Bethléem à Saint-Gilles, a précisé la zone de police Bruxelles-Midi.