Un important incendie se déclare à Grivegnée: des maisons évacuées et des rues fermées à la circulation

Vers 19h, un incendie s'est déclaré sur le site d'une entreprise de démolition située rue de l'Espoir à Grivegnée selon des informations de la police locale.

Préventivement, plusieurs maisons situées rue de la Tuilerie et jouxtant le site ont été évacuées et leurs occupants ont été conduits vers un commissariat le temps de l'intervention. Les rues de l'espoir, de la Tuilerie et de la Mutualité sont fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers.

Les dégâts sont seulement matériels, personne n'a été blessé. Les habitants des alentours sont priés de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres le temps que le feu soit maîtrisé.