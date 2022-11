Asile et migration - Trois clandestins secourus après 11 jours cachés près du gouvernail d'un pétrolier

(Belga) Trois passagers clandestins qui avaient passé 11 jours cachés près du gouvernail d'un pétrolier ont été secourus lundi à leur arrivée dans l'archipel espagnol des îles Canaries, ont rapporté des organismes espagnols de secours et d'urgence.

"Trois hommes ont été localisés dans le safran du navire +Alithini II+", alors qu'il avait jeté l'ancre aux abords du port de Las Palmas, a rapporté le sauvetage maritime, dans un message adressé à l'AFP. "Ils étaient fatigués et présentaient des signes d'hypothermie, et à leur arrivée au port ils ont été pris en charge par les services de santé", a précisé le message. Le service des Urgences 112 a expliqué, sur Twitter, que les personnes concernées présentaient "une déshydratation modérée et nécessitaient des soins hospitaliers". Selon le tracker de transport maritime shipfinder.com, le "Alithini II" battant pavillon maltais avait appareillé de Lagos, capitale du Nigeria, le 17 novembre. Il est arrivé lundi au port de Las Palmas, dans les îles Canaries, situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. (Belga)