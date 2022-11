Invasion de l'Ukraine - La région de Kherson a été bombardée 258 fois la semaine dernière, selon Zelensky

(Belga) La région ukrainienne de Kherson a été bombardée 258 fois par la Russie la semaine dernière, a indiqué lundi le président Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne. Une station de pompage qui approvisionnait en eau la ville de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, a notamment été endommagée.

L'approvisionnement en électricité est également fortement impacté, comme dans le reste de l'Ukraine. Seuls 17% des foyers ont du courant, a déclaré le gouverneur régional. Selon M. Zelensky, la Russie n'est capable de "rien d'autre que de détruire" et l'Ukraine réparera tous les dégâts causés. Les forces russes se sont retirées de la rive occidentale du Dniepr et de la capitale régionale Kherson au début du mois, mais n'ont pas quitté la région. Elles ont établi de nouvelles positions de l'autre côté du fleuve et attaquent les villages et les villes depuis celles-ci. Selon l'Ukraine, les attaques ont coûté la vie à des dizaines de civils.