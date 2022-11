Les Premiers ministres du Benelux veulent bâtir une politique industrielle stratégique

(Belga) La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg veulent renforcer la coopération régionale, notamment en matière d'innovation et de technologie. L'Union Benelux doit se moderniser et se doter d'une politique industrielle stratégique, ont estimé le Premier ministre Alexander De Croo et ses homologues néerlandais et luxembourgeois Mark Rutte et Xavier Bettel dans une déclaration commune à l'issue du sommet Benelux qui se tenait lundi au château de Bourglinster, au Grand-Duché.

Tous trois souhaitent améliorer la compétitivité de leur pays et s'investir dans l'autonomie stratégique de secteurs tels que celui des semi-conducteurs. Ils ont ainsi convenu, lors de leurs discussions, d'explorer ce qu'ils pourraient faire de plus. Il conviendrait d'intensifier les efforts non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau national et régional, afin de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis ou de la Chine. D'autant plus que le gouvernement américain menace d'attirer les grandes entreprises industrielles hors d'Europe avec un ensemble de subsides et de mesures fiscales. Les trois chefs de gouvernement, tous libéraux, ont également discuté, entre autres, de la manière de soutenir davantage l'Ukraine, la population risquant de devoir affronter un hiver très rude en raison des attaques russes contre ses infrastructures énergétiques. Ils ont en outre évoqué leurs préoccupations communes concernant l'augmentation des flux migratoires. (Belga)