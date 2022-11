Vous pensiez investir dans des "fonds verts" ? Pas vraiment...

Plus de 150 fonds d'actions dits "vert foncé" proposés en Belgique, qui se présentent comme les plus durables, investissent également dans des entreprises polluantes. C'est ce que révèle une enquête menée par plusieurs médias européens, dont De Tijd, et relayée par ce journal ainsi que par L'Echo mardi.

De plus en plus de Belges investissent dans des fonds vert foncé, qui s'engagent à ne pas investir dans des entreprises qui nuisent "de manière significative" aux personnes et à l'environnement.

En Belgique, les épargnants ont déjà investi à hauteur de 16,8 milliards d'euros dans des fonds vert foncé, soit 7% des actifs des Belges placés dans des fonds.

Les journalistes ont analysé la composition des portefeuilles des 838 fonds d'actions vert foncé sur le marché européen. Près de la moitié (388) investissent dans une ou plusieurs entreprises actives dans les combustibles fossiles ou le transport aérien.

Parmi ceux-ci, 155 fonds sont également proposés sur le marché belge et ont effectué 582 investissements dans des entreprises de combustibles fossiles, pour un montant de 3,6 milliards d'euros. Pour 108 de ces fonds, 1,9 milliard d'euros a même été investi dans des entreprises actives également dans le secteur du charbon.

"En qualité d'autorité de contrôle belge, nous allons veiller à lutter également contre l'écoblanchiment dans le secteur financier, mais nous ne disposons pas encore des outils légaux pour le faire", a déclaré le président de la FSMA, Jean-Paul Servais, pointant des règles et contrôles européens insuffisants.