Prudence si vous prenez la route, la visibilité réduite à cause du brouillard

L'Institut royal météorologique (IRM) a activé son avertissement "jaune" au brouillard mardi, valable de 7h00 à 18h00, prévenant d'une réduction de la visibilité.

La grisaille pourrait être tenace ce mardi matin, réduisant souvent la visibilité à 100 à 150 mètres, prévient l'IRM. Le risque est plus marqué sur le centre et l'ouest du pays. Le brouillard pourrait en outre persister l'après-midi, principalement sur l'ouest. L'avertissement jaune de l'IRM signifie qu'une visibilité inférieure à 500 mètres est prévue sur une zone étendue ou localement inférieure à 200 mètres. Il est activé de 7h00 à 18h00 à la Côte, en Flandre occidentale et en Flandre orientale.

Il est limité à 14h00 à Bruxelles, dans le Brabant flamand, dans le Limbourg et dans le Brabant wallon. Dans le reste du pays, il est activé jusque 11h00, 12h00 ou 13h00.