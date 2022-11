"Je dois attendre 3h… ": au premier jour de la grève SNCB, à Liège, commerçants et usagers s’adaptent

Quand les trains ne roulent pas, les navetteurs doivent s'adapter. La grève a aussi des conséquences pour toute une série de personnes. Des commerçants des gares, aux riverains proches des voies ferrées...

Pour les commerçants

Aux Guillemins, ce mardi, à Liège, les navetteurs ne se bousculent pas. Dans le tabac de la gare, on attend le client. "C’est très calme, c’est une catastrophe", concède Roger, libraire. "Depuis 5h30 j’ai fait 150 clients, je devrais être dans les 600 – 700 clients..." Trop cher d’ouvrir la librairie dans le contexte de hausse des prix de l’énergie: elle restera donc fermée cet après-midi.

Pour les usagers

La gare se présente quasi-vide avec des boutiques fermées et des défenses d’embarquer sur les quais… Heureusement, du personnel répond tout de même présent aux guichets pour les questions des usagers. "On m’a dit qu’apparemment il y avait des options de bus mais que ce n’était pas sûr non plus", explique cette voyageuse. "Je dois attendre 3h ici mais pour l’instant il n’y pas vraiment de solutions. Ils disent seulement qu’on va être remboursé mais je n’y crois pas trop non plus…"

Pour le tourisme

L’office de tourisme doit aussi s’adapter… "Il y a moins de touristes, bien entendu", affirme Sylvie, conseillère touristique. "Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas partis, qui ont des soucis, et donc ils viennent me trouver pour les conseiller pour visiter Liège en attendant leur train."

Pour les voisins

En Province de Liège, quelques trains circulent quand même. De quoi rassurer notamment René, "un peu perturbé", qui vit aux pieds des rails et qui est quelque peu perdu par le silence qui règne depuis le début de la grève…