Décorer sa maison comme dans les comédies de Noël américaines: que faut-il acheter? Combien ça coûte?

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et qui dit Noël dit forcément féerie, illuminations et belles décorations. Parmi les traditions incontournables, il y a évidemment l’installation d’un beau sapin dans la maison. Un moment familial convivial où l’on s’amuse à y accrocher des boules de couleur et des lumières de toute sorte, histoire d’apporter magie et lumière.

Outre ce petit plaisir du mois de décembre, il y a également les fameux films de Noël qui nous plongent – parfois bien en avance – dans un esprit festif et cocooning. Ces comédies américaines offrent souvent une ambiance qui fait rêver. Cela va des décorations spectaculaires sur la façade de la maison, à l’immense sapin qui trône au milieu de l’habitation en passant par l’imposante guirlande en branches de sapin enroulée autour de la rampe d’escalier. En Amérique du Nord, on voit toujours les choses en grand ! Mais combien cela vous coûterait-il de réaliser une telle décoration chez vous ? Et d’un point de vue électricité, combien cela consomme ? Nous avons tenté de faire le calcul en faisant notre shopping dans divers magasins en Belgique et accessibles à tous.

Des lumières et décorations à l’extérieur

Commençons par l’extérieur de la maison. Il existe toute sorte de guirlandes extérieures, du tube lumineux à la guirlande stalactite aux ampoules colorées. Le prix d’un tel dispositif varie évidemment selon le type de commerce. On peut déjà trouver un simple tube lumineux multicolore à moins de 7 euros chez Action, ou encore une guirlande stalactite à 17,95 euros. Dans les mêmes prix, on trouve aussi ce type de décorations chez Jysk, un magasin d’ameublement danois (entre 10 et 25 euros la guirlande). Tous les magasins de bricolage comme Leroy Merlin, Brico ou Mr Bricolage vendent aussi des guirlandes pour l’extérieur. Il y aura évidemment davantage de choix dans ce type de commerce, mais le prix peut aussi y être plus onéreux (jusqu’à 100 euros). Notez que plus la guirlande sera longue, plus le prix sera élevé. Logique !



© ADOBE STOCK

Toujours dans les décorations extérieures, il existe un large choix de formes et de lumières à poser au sol ou à suspendre. Des rennes tirant un traineau, des pères Noël, des arbres lumineux, des guirlandes en forme de cadeaux… Ce type de décorations ne se trouve cependant pas dans tous les commerces et coûte nettement plus cher. Comptez minimum 50 euros pour quelque chose d’élaboré. Dans certains magasins, des père Noël ou Pingouin géants dépassent même les 300 euros !

Rien que pour l’extérieur, le budget peut déjà avoisiner les 100-150 euros selon le choix de décoration. Et si vous souhaitez également ajouter un sapin dehors, il faudra alors compter entre 50 et 100 euros supplémentaires, voire plus encore si le sapin est artificiel.

Un bel intérieur chaleureux

Passons ensuite à l’intérieur de la maison. Il y a tout d’abord l’incontournable sapin de Noël. Il en existe de tout type, du traditionnel ou à l’artificiel. Pour un sapin artificiel, le magasin le moins cher en propose déjà un à 29,95 euros. Il mesure 180 cm. Il est aussi possible de se fournir en sapin artificiel dans une boutique plus qualitative (70 euros pour le sapin de 180 cm) et dans les magasins de bricolage. Il existe plusieurs formes, tailles et couleurs, mais le prix sera aussi plus élevé selon ce que vous choisirez : grosso modo, comptez minimum 200 euros pour un sapin assez réaliste et qui mesure au moins 180 cm. En dessous de ce prix, l’arbre risque de pas offrir cet effet de réalisme.

Si vous préférez les sapins de Noël traditionnels, car plus authentiques et dégageant une bonne odeur de pin, le prix va alors dépendre de la variété. Notez cependant que cette année, en raison d’une augmentation de certains produits utiles à la production et au transport des sapins, leur prix a augmenté de 10 à 15%. Parmi les différentes variétés, l’épicéa coûtera moins cher, mais il perdra ses épices plus rapidement que les autres. On tourne autour de 25 euros pour un épicéa de 150 à 200 cm. Le Nordmaan sera légèrement plus cher mais il tiendra plus longtemps. Comptez entre 55 euros pour un sapin de 150-200 cm et 120 euros pour un tout grand de plus de 250 cm. Il existe également le Fraser (Abies Fraseri), une variété située entre les deux variétés précédentes : il sent bon et ne perd pas ses épines, il sera aussi meilleur marché que le Nordmann mais son apparence sera moins régulière que le Nordmann. Comptez moins de 50 euros pour un arbre de 150 à 200 cm.

Place à la décoration

Une fois le sapin installé, il faut maintenant le décorer. On commence par les guirlandes, boas et tout ce qui s’enroule autour de l’arbre de Noël. On peut d’emblée se tourner vers des magasins à bas prix où le choix sera moins important mais les prix plus accessibles. Par exemple, une simple guirlande de 140 lampes LED mesurant 11 mètres à 4,99 euros. Si votre sapin est plus haut, vous pourrez plutôt vous tourner vers une guirlande de 20 mètres à 8,99 euros. Dans un magasin de décoration ou de bricolage, une simple guirlande coûtera néanmoins un peu plus chère. On estime le prix entre 15 et 30 euros la guirlande. Et pour des guirlandes plus originales avec des pommes de pin, des perles, des rennes ou autres ornements de Noël, on trouve du choix chez Maison du Monde, avec des prix légèrement plus chers. Comptez entre 6 et 30 euros la pièce, il faudra cependant en prendre au moins deux ou trois pour couvrir l’ensemble du sapin. Des magasins de décoration comme Extra ou Casa en proposeront aussi à des prix similaires.

Une fois les guirlandes placées, on peut accrocher les boules. On en trouve à tous les prix et un peu partout. C’est évidemment dans les magasins comme Action ou Ikea qu’elles seront les moins chères : selon les couleurs et le diamètre, une boîte de 18 pièces coûtera entre 5 et 7 euros chez Action. Si les boules sont plus petites, elles seront forcément moins chères (1,89 euro pour 24 pièces de 25 mm de diamètre). Chez Ikea, comptez entre 19,99 et 24,99 euros la boîte de 16, 20, 32 ou 42 boules selon la taille et la couleur. Chez Jysk aussi le prix des boules reste démocratique. Le choix est assez restreint, mais les formes sont plus originales. Il faudra débourser en moyenne 4,50 euros pour un paquet de 34 pièces.



© ADOBE STOCK

Pour des boules ou suspensions plus originales, il vaut mieux privilégier un magasin de décoration comme Jysk, Extra, Maison du Monde ou Casa. Attention, le prix sera aussi plus cher en fonction du magasin. Et les articles se vendront souvent à la pièce ou par deux pièces, ce qui fera augmenter la note. Chez Maison du Monde, des suspensions originales en forme de pomme de pin peuvent coûter entre 15,96 euros le lot de 4 et 23,88 euros le lot de 12. On retrouve aussi des petites suspensions en forme de sapin à 11,96 euros pour 4 pièces. De manière générale, les décorations seront donc un peu plus chères dans ce commerce mais plus variées et travaillées.

Une fois la décoration terminée, on voit que le coût d’un sapin s’élève ainsi approximativement à 150 euros. Le budget grimpera évidemment davantage selon la quantité de décoration que vous choisirez. Et si vous placez des illuminations sur votre cheminée, votre rampe d’escaliers ou ailleurs dans la maison, comptez grosso modo une quinzaine d’euros supplémentaires par guirlande.

Bien entendu, beaucoup de Belges craquent pour les décorations de Noël hors sapin. Grandes chaussettes rouges (10€), couronnes de sapin décorées (environ 15€), etc... Le casse-noisette, par exemple, rencontre un franc succès, et son prix peut grimper rapidement quand il s'agit de grandes versions en bois (plusieurs centaines d'euros). En moyenne, estimons la déco hors sapin, pour une maison de taille moyenne (assez chargée, on est dans une comédie de Noël américaine), à 300€.

Il y a également les guirlandes de sapin (lumineuses ou non), enroulant la rampe d'escalier ou un portique extérieur. Comptez environ 30€ pour 3 mètres.

Quelle consommation d’énergie ?

Allumer les guirlandes de son sapin et créer une ambiance cosy dans la maison, cela a évidemment un coût… Mais combien devrez-vous débourser d’un point de vue de l’électricité si vous laissez votre sapin et vos illuminations allumés pendant toute la soirée ?

Sachez tout d’abord que toutes les guirlandes sont aujourd’hui dotées d’ampoules LED. Ce type d’ampoule ne consomme pas grand-chose. Il suffit simplement de faire le calcul sur base de la puissance indiquée sur votre guirlande. Imaginons que vous laissiez tous les jours vos guirlandes allumées de 17h et 22h entre le 1er décembre et le 1er janvier, soit 31 jours x 5 heures. Cela représenterait 155 heures d’utilisation.

Pour l’extérieur, vous avez opté pour une guirlande stalactite de 360 LED dont la puissance est de 6 Watt. Vous avez également décidé de placer une guirlande multicolore de 240 LED autour de votre porte. Sa puissance s’élève à 3,6 Watt. À l’intérieur, vous avez choisi une guirlande de 240 LED avec une puissance est de 3,6 Watt aussi. Et un joli dispositif lumineux vient s’enrouler autour de la rampe de vos escaliers. Sa puissance : 6 Watt.

Pour calculer le prix de l’utilisation de ces guirlandes, commençons par convertir les Watt en kWh. Une guirlande de 3,6 Watt, soit 0,0036 kW, consommera 0,0036 kW par heure. Sur 155 heures, elle aura donc consommé 0,558 kWh. Il faut faire le même calcul pour toutes les guirlandes installées à la maison. Pour les 4 guirlandes énumérées ci-avant, on arrive à une consommation totale de 2,976 kWh pour 155 heures d’allumage.

Pour faire la conversion en euro, il suffit de regarder le prix moyen de l’électricité. Actuellement, il tourne autour de 0,30 euro par kWh. Cela reviendrait ainsi à 0,8928 euro. Vous payerez donc moins d’un euro pour avoir utilisé vos 4 guirlandes 5 heures par jour pendant 31 jours. Attention, si vous optez pour un traîneau lumineux tiré par des rennes ou un bonhomme de neige géant en guirlande, cela consomme évidemment davantage. La puissance peut parfois atteindre 200 Watt selon la taille du dispositif choisi. Mais dans tous les cas, pour une décoration de 200 Watt, vous payerez moins de 10 euros pour 155 heures d'utilisation. Pas trop d’inquiétude donc ! Ce sont les courses de Noël qui risquent finalement de faire le plus mal à votre portefeuille…

Conclusion

En additionnant tous les points de décoration (moyenne des prix), si on veut que sa maison ressemble à une celle d'une comédie de Noël américaine (à vue de nez, avec un intérieur et un extérieur un peu chargé), nous arrivons tout de même à un total d'environ 900€ de matériel, et une poignée d'euros pour l'électricité (car les LED consomment très peu).