Prix de l'énergie - Cinq communes du Brabant flamand vont couper leur éclairage public dimanche soir

(Belga) Les communes de Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvorde et Wemmel (toutes en Brabant flamand) éteindront leur éclairage public à partir de dimanche soir, ont-elles fait savoir mardi. La décision avait déjà été prise à la mi-octobre, mais sera mise en application ce week-end.

Les réverbères seront éteints entre 23h00 et 5h00 du matin, alors que sur les routes régionales, l'éclairage restera allumé comme à l'accoutumée. Les différentes communes ont invoqué le prix élevé de l'énergie pour mettre en place cette mesure. Le bourgmestre de Wemmel estime à 190.000 euros par an l'économie qui pourrait être réalisée. Celui de Vilvorde parle d'un gain de 500.000 euros. Les cinq communes demandent à leurs concitoyens de porter des vêtements réfléchissants lorsque l'éclairage ne sera pas en fonction. Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, souligne que la décision intervient après un avis favorable de la police. "Les gens peuvent parfois se sentir en insécurité, mais rien n'indique que les routes sombres conduisent à plus de cambriolages. Nous surveillerons bien évidemment la situation et ajusterons ou annulerons la décision si nécessaire", a-t-il indiqué. (Belga)