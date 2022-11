Aldi nourrit des ambitions de croissance en région bruxelloise

(Belga) L'enseigne de grands magasins Aldi veut sensiblement renforcer sa présence dans la capitale et sa région et prévoit d'investir 35 millions d'euros dans ce but, a-t-elle annoncé mardi.

Aldi comptait jusqu'ici 22 magasins dans les 19 communes bruxelloises et ce nombre passera à 23, dès ce mercredi, avec l'ouverture d'un magasin à Ixelles. Et l'enseigne ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle prévoit de nouveaux supermarchés à Grimbergen (2023), Schaerbeek (2024), Evere (2024) et Uccle (2024). Ces ouvertures s'accompagneront de l'engagement d'une soixantaine de nouveaux collaborateurs. Un magasin Aldi occupe en moyenne environ 1.000 m2 mais ce genre de surface n'est pas toujours facile à trouver à Bruxelles. Le discounter prévoit dès lors des surfaces commerciales plus petites, de type supermarché de quartier. Aldi prévoit également de continuer à investir dans des projets immobiliers mixtes, associant surfaces commerciales et logements, écoles ou espaces de bureaux au sein d'un même bâtiment.