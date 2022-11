Le groupe Les Echos-Le Parisien remodèle son pôle d'information financière

Le groupe Les Echos-Le Parisien a présenté mardi la stratégie de son pôle d'information financière autour des titres "Investir", "Boursier.com" et "Mieux vivre votre argent" pour couvrir l'ensemble du terrain éditorial en matière de conseil et d'information aux investisseurs.

Livret A, cryptomonnaies, immobilier ou Bourse: les trois publications d'information et de conseil financiers du groupe de médias détenu par le géant du luxe LVMH sont en ordre de marche pour toucher les différents profils d'investisseurs.

"Le fait de regrouper ces trois marques rend notre valeur ajoutée de média financier plus forte et plus lisible auprès des annonceurs", a expliqué lors d'une conférence de presse Béatrice Lajouanie, directrice générale du pôle Les Echos & Thématiques, précisant que ce pôle d'info financière avait doublé sa taille depuis 2018.

Au total, "Investir", "Boursier.com" et "Mieux vivre votre argent" revendiquent 2 millions de lecteurs, 112.000 abonnés (dont près de 62.000 pour "Mieux Vivre votre argent", plus de 49.000 pour "Investir" et plus de 1.000 pour "Boursier.com") et 168.000 exemplaires vendus.

Trois types de "synergies" ont été mises en oeuvre. Au niveau rédactionnel, les 54 journalistes qui exercent dans les trois titres ont désormais une direction de la rédaction commune, dirigée par François Monnier.

Racheté en juillet, le mensuel "Mieux vivre votre argent", destiné au grand public d'épargnants, fera peau neuve au premier semestre 2023 avec une nouvelle formule papier plus orientée autour du pouvoir d'achat et un nouveau site qui rejoindra le portail numérique d'"Investir".

Ce titre, spécialiste de la recommandation boursière, annonce ainsi avoir revu sa plateforme numérique sur les plans techniques et visuels. Se présentant comme "précurseur sur la finance responsable", il indique avoir noué un partenariat avec le fournisseur de données carbone Carbone4 Finance, fondée par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. La société proposera une série d'analyses dédiées au climat.

"Il faut qu'on soit maintenant aussi fort en +data+ extra-financière que financière", a estimé François Monnier.

Le site "Boursier.com", spécialisé dans l'information financière et les valeurs du SBF 120, proposera pour sa part de nouveaux formats à destination d'un public d'investisseurs plus jeune via des tutoriels vidéo ou des newsletters personnalisées.

Côté objectifs financiers, le groupe Les Echos-Le Parisien, qui compte désormais 500.000 abonnés tous titres confondus, vise un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros en 2023 dont 20 millions d'euros réalisés par le pôle Finance, a ajouté Pierre Louette, PDG du groupe.