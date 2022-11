Miracle de fin d'année: enlevée lorsqu'elle était bébé, Melissa retrouve ses parents plus de 50 ans plus tard

En 1971, Alta et Jeffrie Highsmith, un couple d'Américains vivant à Forth Worth au Texas perdent leur fille Melissa. Elle n'a alors que 22 mois quand elle est kidnappée par sa baby-sitter. 51 ans plus tard, les parents ont retrouvé leur fille grâce à un test ADN.

Le test a relié les enfants de Melissa à ceux de la famille Highsmith. Les parents l'ont ensuite contactée via Facebook. Melissa a d'abord cru à une arnaque, puis elle a interrogé la femme qui l'a élevée et a tout découvert. Quand elle a compris qu'elle venait de retrouver sa famille, l'émotion était à la hauteur de l'événement, comme le montre une vidéo de la chaine américaine CBS.

Un miracle pour Thanksgiving

La vérité a éclaté à Thanksgiving. Melissa a d'abord rencontré son frère Jeff, avant de retrouver ses parents, et sa petite sœur, Victoria, qu'elle n'avait donc jamais connue. "Je suis reconnaissante qu'elle soit avec nous", confie Victoria pour la chaine CBS. "Bon retour dans la famille, Sissy. Bienvenue dans la famille".

Tous les membres de la famille, enfants de Melissa compris, vont maintenant pouvoir passer les fêtes ensemble. À noter qu'aucune information n'a fuité sur la ravisseuse qui s'est fait passer pour la mère de Melissa pendant toutes ces années.