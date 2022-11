"Du jamais vu": un millier de Bruxellois convoqués pour constituer le jury des attentats de Bruxelles

Première étape au procès des attentats de Bruxelles : le jury sera désigné aujourd'hui. Il s’agira d'un procès historique en Belgique puisque pendant au moins six mois, il revivra dans le détail les attaques du 22 mars 2016 et devra se prononcer sur les peines à infliger aux 10 accusés. 1.000 personnes ont été convoquées. Un tel chiffre, "c’est du jamais vu", expliquait ce matin dans la matinale BEL RTL Antoine Schuurwegen, envoyé spécial sur place.

L'audience de composition du jury d'assises pour le procès des attentats de Bruxelles a débuté sur le coup de 9h45 au Justitia. Sur les 1.000 citoyens convoqués pour en faire partie, 339 d'entre eux avaient déjà obtenu une dispense au préalable. La cour peut encore en dispenser d'autres ce mercredi. Certains citoyens qui ont déjà introduit une demande qui a été refusée peuvent réintroduire une demande de dispense. C'est la présidente qui octroie ou non cette faveur, après avoir entendu les arguments de chaque personne qui sollicite d'être exemptée de ce devoir citoyen.

Par exemple, parmi les demandes de dispense accordées: une dame qui sort d’une chimiothérapie, une autre qui a perdu son père la semaine dernière et qui a un ami victime des attentats, une qui ne parle pas le français (même si cette condition aurait dû être vérifié préalablement). C'est ce que nous avons pu constater ce matin à l'audience.

Parmi les candidats-jurés, l'athlète Kevin Borlée s'est présenté devant la présidente pour demander une dispense. Cette dispense a été accordée.

12 jurés à désigner

Une fois la question des dispenses réglée, la cour procédera au tirage au sort en lui-même. L'ensemble de la défense et le ministère public auront droit à 18 récusations chacun. La cour peut aussi récuser des candidats si la parité hommes et femmes n'est pas atteinte.

Dès que le jury sera formé, les jurés prêteront serment et quelques mots d'explication au sujet de leur mission leur seront adressés par la présidente. L'audience sera ensuite levée et toutes les parties ainsi que les jurés se retrouveront le 5 décembre à 9h00 pour entamer les débats. Un millier de candidats jurés ont été convoqués et 36 seront désignés. Si tout va bien, il y aura ce soir 12 jurés effectifs et 24 suppléants.

Ces 700 personnes seront réparties dans diverses salles. La composition va prendre du temps, il va falloir faire l’appel de toutes ces personnes, car si les citoyens convoqués ne se présentent pas, une amende de 400 à 8000 euros est prévue.

Ce jury populaire est une particularité de la Belgique. En France, les accusés du procès des attentats de Paris avaient été jugés par des magistrats professionnels.