La ministre des Affaires étrangères rencontrera Antony Blinken à Bucarest

(Belga) La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) rencontrera le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken mercredi à Bucarest, en marge d'une réunion de l'OTAN, annoncent les Affaires étrangères américaines. L'agenda d'Antony Blinken pourrait toutefois encore changer, avertissent-elles.

La rencontre est prévue à 10h35, heure locale (9h35, heure belge). Elle sera suivie, une heure plus tard, par une réunion entre Antony Blinken et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Ce dernier avait eu un entretien, la semaine dernière, à Kiev, avec la ministre belge. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN sont réunis pour le 2e jour consécutif à Bucarest. Ce mercredi, les ministres finlandais et suédois participeront aux discussions, de même que leurs homologues de Bosnie-Herzégovine, de Géorgie et de Moldavie. Au terme du premier jour de discussions, hier/mardi, les alliés de l'OTAN se sont engagés à fournir davantage d'aide à l'Ukraine, afin notamment qu'elle puisse relancer ses infrastructures énergétiques endommagées par l'armée russe. (Belga)