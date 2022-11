Biathlon: faux départ pour Fillon Maillet et les Bleus

Départ poussif pour Quentin Fillon Maillet et les Bleus: aucun biathlète français ne s'est fait une place sur le podium de la première course de la saison de Coupe du monde, un individuel de 20 km à Kontiolahti (Finlande) mardi.

Quintuple médaillé olympique à Pékin et vainqueur du gros globe de cristal l'hiver dernier, Fillon Maillet ne s'est classé que quinzième dans la nuit finlandaise, pénalisé par deux fautes commises dès son premier tir couché et repoussé avec son 18/20 à 2 min 42 sec 9/10e du vainqueur du jour, le Suédois Martin Ponsiluoma.

"Je ne suis pas inquiet, juste déçu de la course du jour. Je suis là pour gagner, et aujourd'hui j'en suis loin", constate "QFM".

"Je ne mets pas ces fautes-là sur le stress, c'est plus un peu d'inattention sur les points techniques que je devais mettre en place, c'est sûr que ça ne met pas dans de super conditions" mais "j'ai vite repris la situation en main", explique le Jurassien de 30 ans.

Le meilleur Français a été Fabien Claude, neuvième avec également un 18/20 mais un peu plus rapide à skis (+2:07.05).

Aucun biathlète tricolore invité à la cérémonie des fleurs, qui récompense les six premiers de chaque course, ce n'était tout simplement pas arrivé de l'hiver dernier ! C'est une première depuis l'ultime étape de la saison 2020/2021, en mars 2021 à Östersund (Suède).

- "Pas de quoi être inquiet" -

"Je ne pense pas qu'il y ait de quoi être inquiet", estime Emilien Jacquelin, seulement 28e après quatre fautes mardi. On voit que Fabien (Claude) et moi, on est quand même présent en temps de ski malgré l'optimisation (possible) du matériel. Quentin rectifie le tir derrière son premier. On est prêts, on le sait. Il faut juste garder le cap, garder confiance en nous, en nos capacités, et continuer à travailler."

"Globalement l'équipe de France n'avait pas des skis excellents" mais "les techniciens ont peut-être besoin aussi de s'étalonner", excuse Fillon Maillet.

Le jeune Eric Perrot (21 ans) s'est lui classé 25e malgré deux cibles manquées.

Comme pour "QFM", déception pour l'autre grand favori, le Norvégien Johannes Boe, seulement douzième après quatre fautes sur le pas de tir (+2:25.2). Même nettement auteur du meilleur temps de ski, le quadruple champion olympique de Pékin et triple vainqueur du gros globe de cristal, n'a pas pu compenser sur la piste son imprécision derrière la carabine.

Ses compatriotes Sturla Laegreid (2 fautes) et Vetle Christiansen (1) ont terminé sixième et septième.

Avec un 19/20 au tir, Ponsiluoma s'est lui offert son tout premier succès en Coupe du monde, à 27 ans, avec une marge confortable. Le champion du monde 2021 du sprint et vice-champion olympique 2022 de la mass start s'est imposé en 49 min 36 sec 5/10e devant deux invités surprises, le Suisse Niklas Hartweig (22 ans, +37.2) et l'Allemand David Zobel (26 ans, +59.3), auteurs des deux seuls cartons pleins de la course.

Ni l'un ni l'autre n'avait jamais grimpé sur un podium en Coupe du monde. Hartweig n'y avait même jamais fait mieux qu'une 17e place, et Zobel une huitième.