Procès des attentats de Bruxelles: un sportif belge bien connu convoqué comme candidat juré vient d'être dispensé

L'athlète Kevin Borlée s'est présenté mercredi matin devant la cour d'assises de Bruxelles dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Il y avait en effet été convoqué en tant que candidat-juré. La présidente de la cour, Laurence Massart, l'a cependant dispensé "et pas pour des raisons médicales, vous vous en doutez bien", a-t-elle commenté. Quant aux raisons exactes de la dispense, la présidente ne les a pas précisées. On peut cependant se douter que les raisons soient liées à son statut d'athlète, et de personnalité publique.

Depuis 10h20, la cour a entamé l'appel des demandes de dispense. De nombreuses personnes invoquent ne pas pouvoir siéger durant de nombreux mois pour raison familiale ou professionnelle. La présidente de la cour refuse cependant la plupart du temps d'accéder à leurs requêtes. D'autres demandes de récusation sont par contre acceptées pour raisons médicales ou pour un lien de proximité trop important avec les faits.