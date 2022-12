Panier RTL info / Test Achats: les prix dans les supermarchés continuent d'augmenter, on frôle les 20% d'inflation...

Depuis la rentrée 2022, RTL info et Test Achats s'engagent à suivre le pouvoir d'achat des Belges tous les mois. Nous suivons l'évolution des prix des produits qui constituent le caddie de base des Belges, et nous tentons par la suite d'en expliquer les causes et les conséquences. Pour y parvenir, il y a des chiffres concrets, comptabilisés au fil des mois et des années. On parle des prix d'environ 3.000 produits, dans les magasins Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl et Albert Heijn (présent en Flandre uniquement).

En novembre, la situation est encore pire dans les supermarchés

Si vous espériez une baisse des prix dans les supermarchés, fermez cet article… En effet, la situation s'aggrave encore pour votre portefeuille, avec une augmentation constatée des prix moyens de 18,11% (novembre 2022 par rapport à novembre 2021).

Et donc, selon les calculs de Test Achats, une famille de deux personnes dépensera en moyenne, par mois, 488€ pour faire ses courses. C'est 75€ de plus qu'il y a un an, et 11€ de plus qu'il y a un mois.

Ce qui explique une telle augmentation ? Toujours les mêmes genres de produits, qui continuent d'augmenter, avec une apparition sans doute saisonnière en tête: les crevettes grises. Les produits laitiers restent toujours dans le haut de la liste (voici une partie de l'explication). Des plats préparés, comme les lasagnes, voient également leur prix grimper en flèche (+22% en moyenne sur un an) ; c'est le cas aussi des produits surgelés (+21% en moyenne).

Les produits qui ont le plus augmenté en un an (novembre 2022 par rapport à novembre 2021):

Crevettes grises, + 60,60% Feuille d'aluminium, +50,02% Frites surgelées, +46,55% Papier toilette, +43,91% Papier essuie-tout, +42,73% Spaghetti, +41,39% Beurre aux herbes, +38,31% Concombre, +38,04% Gouda jeune, +37,15% Huile de friture, +36,85% Moutarde, +34,46% Beurre de laiterie, +34,42% Concentré de tomates, +34,31% Film fraîcheur, +33,23% Fricandelles, +31,55% Poulet rôti, +31,48% Lait demi-écrémé, +31,27% Filet de dinde, +30,21% Saucisses, +30,12% Beurre de cuisson, +29,58%

De l'autre côté de la liste de l'évolution du prix des produits: