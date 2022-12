Un Palestinien tué durant une opération militaire israélienne

(Belga) Des soldats israéliens ont tué un Palestinien mercredi en Cisjordanie occupée, durant une opération visant à arrêter un suspect, ont annoncé des sources médicales et militaires.

Cet incident survient au lendemain de la mort de cinq Palestiniens, tués par l'armée dans plusieurs endroits de Cisjordanie, dont l'un avait blessé une soldate dans une attaque à la voiture-bélier. Le ministère de la Santé palestinien a déclaré dans un communiqué qu'un Palestinien avait "succombé à ses graves blessures graves, après avoir été touché par des balles" de soldats israéliens dans la ville de Yabad, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'agence palestinienne Wafa a affirmé que le défunt était Muhammed Tawfeq Badarneh, âgé de 25 ans. L'armée israélienne a déclaré qu'elle était entrée à Yabad, près de Jénine, où des soldats ont arrêté Abd Al-Ghani Harzallah qui est "soupçonné d'activité terroriste". L'armée a ajouté qu'elle avait ouvert le feu après que "des suspects armés eurent tiré sur les soldats et que des engins explosifs eurent été lancés dans le secteur". Les forces de sécurité israéliennes ont procédé à plus de 3.000 arrestations au cours des derniers mois, a annoncé l'armée cette semaine, dans le cadre d'une opération lancée à la suite d'une série d'attaques meurtrières visant des Israéliens. Plus de 140 Palestiniens et au moins 26 Israéliens ont été tués cette année en Cisjordanie, en Israël et à Jérusalem. L'émissaire américain pour les affaires palestiniennes, Hady Amr, a déclaré mercredi que l'administration américaine "suivait de près chaque incident". "Nous sommes profondément inquiets des tragiques décès que nous voyons dans les territoires (palestiniens)", a-t-il déclaré à des journalistes.