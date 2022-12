À la veille du match Maroc-Canada, des dispositifs particuliers sont-ils prévus pour éviter les débordements?

C'est demain jeudi qu'aura lieu le match des Diables Rouges face à la Croatie. Dans le même groupe, le Maroc affrontera le Canada. Faut-il s'attendre à de nouveaux débordements dans le centre de Bruxelles ? En tout cas, la police prend les devants et conseillent aux commerçants de fermer plus tôt.

Ce jeudi 1er décembre, à 16 heures, Amine fermera son commerce trois heures plus tôt que prévu. Il baissera les volets pour éviter toute dégradation de sa devanture en cas d'éventuelles émeutes. "On a été prévenus par la police qui est passée pour nous demander de fermer plus tôt pour éviter tout problème, toute situation aussi désespérée", explique le commerçant.

Hicham, lui, ne sait pas encore s'il fermera son magasin. Mais il se dit inquiet. "Je m'inquiète parce que je n'ai pas de rideau, donc c'est un peu inquiétant, mais j'espère que le service de la police fait tout le nécessaire pour éviter cet événement", indique cet autre commerçant.

Tous se souviennent des émeutes d'il y a trois jours sur le boulevard Lemonnier à Bruxelles. À la veille du match Maroc-Canada, ils espèrent donc un dispositif policier important. "Bien sûr que les gens ont peur. On a peur de débordements. Le match va se dérouler vers 16h, c'est l'heure à laquelle les gens vont rentrer du travail. Les jeunes rentrent de l'école et il ne faudrait pas qu'il y ait de blessés quand même", développe Abdel Hamidel Hitmi, responsable comité de quartier Stalingrad-Lemonnier.

Alors y aura-t-il un dispositif particulier ? Contactée, la police donne très peu d'éléments. "Ce sera comme dimanche passé, nous travaillerons en collaboration avec les autres zones de police et la police fédérale. Notre présence sur le terrain sera renforcée", a informé la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Mais malgré les avertissements, certains commerçants resteront ouverts. "Toute façon, la police fait le nécessaire. Donc nous, on va travailler. Le patron nous qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, on est là, on est en sécurité. Si la situation se dégrade, on va fermer", indique un commerçant. "Les émeutes sont beaucoup passées au milieu de la rue, dégradations matérielles que ce soit trottinettes ou voitures, mais au niveau des vitrines, il n'y a pas eu beaucoup de casse."

Contacté, le cabinet du bourgmestre de Bruxelles nous informe qu'une réunion se tient ce mercredi soir avec les commerçants du quartier.