Mondiaux d'haltérophilie - Nina Sterckx et Manon Angonese à Bogota pour les championnats du monde

(Belga) Deux haltérophiles belges seront à Bogota la semaine prochaine où se déroulent les championnats du monde d'haltérophilie du 5 au 16 décembre en Colombie.

Nina Sterckx, championne d'Europe et du monde juniore en -55 kg, est redescendue en -49 kg et a dû perdre six kilos pour aborder ces championnats du monde où elle espère "faire mieux qu'aux Jeux Olympiques l'an dernier", a-t-elle exprimé mercredi sur les réseaux sociaux. La Gantoise, 20 ans, avait pris la 5e place des JO de Tokyo et la médaille de bronze à l'Euro chez les seniores en mai à Tirana en Albanie, toujours alors en -55kg. Son choix reste ouvert pour la catégorie aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour lesquels elle espère en être, a confirmé la jeune Belge, championne de Belgique pour la 7e fois à Lochristi il y a quinze jours. Manon Angonese, en -71 kg, a pris de son côté la 7e place de l'Euro cette année et, à 29 ans, vise toujours un top 10 en Amérique du Sud. Spécialiste mondiale du cross-fit, la Gaumaise d'Habay vise une qualification aux JO de Paris en 2024, elle qui fut championne de Belgique pour la 4e fois à Lochristi, en -71 kg. (Belga)