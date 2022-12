Décès de Christine McVie, chanteuse de Fleetwood Mac, à l'âge de 79 ans

(Belga) La chanteuse et compositrice du groupe britannique Fleetwood Mac, Christine McVie, est décédée mercredi à 79 ans, a indiqué la formation sur Facebook.

Christine McVie a rejoint la formation au début des années 1970 et a fait partie du groupe jusqu'en 1998. En 2014, elle est revenue en tant que chanteuse. Christine McVie a écrit certains des tubes les plus célèbres du groupe, comme Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me et Songbird. L'artiste est décédée à l'hôpital, entourée de sa famille, après une courte maladie. Christine McVie a rejoint le groupe après avoir épousé John McVie, le bassiste du groupe. L'artiste avait par ailleurs sorti un album solo durant la période où elle avait quitté la formation britannique. La chanteuse a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Elle a également remporté deux Grammy Awards et a reçu un Brit Award pour sa contribution exceptionnelle au monde de la musique. (Belga)