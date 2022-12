Une commission de la Chambre des représentants a obtenu les déclarations d'impôts de Trump

(Belga) Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a obtenu auprès du département du Trésor six années de déclarations d'impôts de l'ancien président Donald Trump à la suite du feu vert de la Cour suprême, rapporte mercredi CNN.

La commission des finances tentait de mettre la main sur ces documents depuis des années par le biais de procédures judiciaires. Pour Donald Trump, cette enquête de la commission des finances, présidée par le démocrate Richard Neal, a une motivation politique. Le républicain est le premier président, en quatre décennies, à refuser de communiquer de tels documents fiscaux et d'ainsi révéler des détails sur ses biens et ses activités professionnelles. Dans le cadre de l'un des nombreux procès en cours, distinct de l'enquête parlementaire, la Trump Organization est accusée de fraude et d'évasion fiscale. Selon une vaste enquête du New York Times parue en 2020, Donald Trump a déclaré de lourdes pertes liées à ses entreprises pendant plusieurs années, ce qui lui a permis de payer très peu d'impôts. La commission souhaite savoir si cela a été correctement contrôlé et si de nouvelles règles sont nécessaires. Les déclarations d'impôts ne devraient pas être rendues publiques pour le moment. La commission doit travailler rapidement car son mandat à la Chambre des représentants pourrait être révoqué, les républicains étant sur le point d'en prendre le contrôle en janvier. (Belga)