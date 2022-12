C'est la tradition: Jill et Joe Biden allument le sapin de Noël à Washington (vidéo)

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill ont officiellement inauguré le temps des fêtes aux États-Unis en allumant les guirlandes du traditionnel sapin de Noël près de la Maison Blanche mercredi soir. Ils étaient accompagnés d'artistes tels que le rappeur LL Cool J, la chanteuse de country Shania Twain et l'icône de la soul Joss Stone.

L'illumination du National Christmas Tree, qui se dresse dans l'Ellipse, entre la Maison Blanche et le Washington Monument, perpétue une tradition vieille de près de 100 ans. En 1923, le président Calvin Coolidge a allumé pour la première fois un sapin de Noël dans le parc. À l'époque, l'arbre avait été décoré de près de 2.500 lumières rouges, blanches et vertes.

90e éclairage annuel du sapin de Noël de New York

A New York aussi la saison des fêtes a officiellement été lancée ce mercredi avec le 90e éclairage annuel du sapin de Noël de New York. La cérémonie a duré 2h et a rassemblé une foule de monde.

Au total, plus de 50.000 lumières multicolores et une étoile de plus de 400 kg ont été allumées. Le sapin de cette année, un épicéa de Norvège mesure 25 mètres de haut et pèse 14 tonnes.