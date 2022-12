Des furets pour se débarrasser des rats: comment ça marche et combien ça coûte ?

Nous avons rencontré Raphaël, responsable d'une entreprise d'éradication des nuisibles dans la région d'Ath (Hainaut). Il nous présente son équipe des prédateurs: Zoé, Kali, Sherlock, Max et Mars.

"C'est un travail et un jeu en même temps. Ils aiment ce qu’ils font. On a deux types de furets, ça se voit à leur taille", nous explique-t-il.

Le terrain de chasse du jour, lors de notre visite : les abords d’une ferme. Un des habitats favoris des rats. Place à l’instinct: "Il passe très facilement dans les trous à rat, il est très efficace. Quand on prépare sa cage, il sait qu'il va travailler. C'est comme un chien de chasse, il est super excité".

Les furets sont soignés

La traque continue… près des étables, cette fois. Là où le fourrage abonde. Les conditions de travail sont parfois rudes. Pour Cammie, la soigneuse, le bien-être des furets prime: "Je regarde toujours son visage, pour voir s'il n'y a pas de morsures. Nos furets sont toujours lavés et désinfectés après chaque furetage".

Pourquoi les furets ?

Utiliser des furets permet d’éviter les poisons pour les rats, et les souffrances qui s’en suivent. "On a été dans des écoles, où l'utilisation de produits toxiques est interdite. Il y avait plus de 200 rats et le problème a été réglé au bout de deux passages". En 1 an, l’équipe des furets a attrapé 400 rongeurs. Communes et privés s’intéressent de plus en plus à leur travail. Comptez 300€ par passage.

La venue des furets a une autre action : leur odeur, plutôt forte, reste dans les galeries. Les rats détestent ça.