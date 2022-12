Des dizaines d'enfants morts à cause d'un sirop suspect en Indonésie: les familles portent plainte

Une dizaine de familles indonésiennes dont les proches sont morts ou ont été rendus gravement malades par des sirops médicamenteux suspects ont porté plainte contre le gouvernement et les entreprises qui ont fourni les produits, a indiqué un avocat jeudi.

Le pays d'Asie du Sud-Est a enregistré depuis le mois d'août un pic de cas d'insuffisance rénale aiguë, avec 199 morts, surtout des enfants, ce qui a déclenché l'ouverture d'une enquête et l'interdiction de certains médicaments liquides. Awan Puryadi, un avocat des familles des victimes, a indiqué à l'AFP qu'elles avaient décidé de se tourner vers la justice car les autorités n'ont pas empêché la vente de sirops dangereux qui ont entraîné la mort d'enfants. "Personne n'a endossé la responsabilité" de ces décès, "nous sommes très déçus face à la situation actuelle", a expliqué le juriste, après le dépôt de plainte qui a été fait le 18 novembre.

"Nous demandons qu'ils prennent leurs responsabilités"

L'action collective vise le ministère de la Santé, l'agence chargée de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments (BPOM) et sept entreprises impliquées dans la vente de sirops qui contenaient des quantités excessives d'éthylène glycol et de diéthylène glycol, deux produits potentiellement dangereux. Les deux composants chimiques incriminés sont utilisés dans des produits industriels, tels que l'antigel, et ont été liés à de récents cas d'insuffisance rénale.

"Nous demandons que les fournisseurs des médicaments, les pharmacies, l'agence de sécurité sanitaire et alimentaire et le ministère de la Santé prennent tous leurs responsabilités", a souligné l'avocat. Les familles réclament des dommages de 2 milliards de roupies environ (127.049 dollars) pour chaque victime décédée et environ un milliard de roupies (63.524 dollars) pour celles qui ont été gravement malades, a précisé l'avocat.

Deux familles citées dans la plainte agissent au nom d'un total de 12 familles, selon cette source, mais d'autres proches de victimes pourraient se joindre encore à l'action en justice. La police a lancé une enquête contre au moins trois entreprises dont les licences pour produire des sirops ont été retirées.

La Gambie, en Afrique de l'Ouest, a connu récemment une crise similaire avec la mort de 70 enfants attribuée à des sirops importés d'Inde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que des quantités "inacceptables" de diéthylène glycol et d'éthylène glycol, trouvées dans les sirops suspects en Gambie, auraient pu entraîner la mort des enfants.