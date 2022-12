Moins de la moitié des Flamands ont reçu un booster automnal

(Belga) Quelque 2,8 millions de Flamands ont bénéficié d'un booster automnal contre le covid, soit 42 % de la population totale et un peu moins de 52 % des plus de 18 ans, selon les chiffres communiqués jeudi par la ministre flamande de la Santé, Hilde Crevits.

Sans surprise, ce sont les personnes âgées qui ont le taux de vaccination le plus important, avec près de 80 % des 65-79 ans boostés et 71 % des plus de 80 ans. "C'est un beau résultat", particulièrement parmi les plus vulnérables, a estimé la ministre Crevits selon qui la vaccination se poursuivra dans les semaines à venir chez les généralistes, dans les pharmacies ou dans les centres de vaccination. En Wallonie, quelque 685 000 Wallonnes et Wallons ont reçu une dose vaccinale, selon les chiffres les plus récents de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. La couverture vaccinale y dépasse les 55 % pour les plus de 65 ans et est de 37 % pour les personnes âgées de 55 à 64 ans.