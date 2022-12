Une vingtième maladie intègre le programme de dépistage néonatal gratuit de la FWB

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d'ajouter une vingtième maladie à son programme de dépistage néonatal gratuit de maladies rares.

La drépanocytose, une anomalie génétique qui touche un enfant sur 2 500, soit 20 à 25 nouveau-nés chaque année en Fédération Wallonie-Bruxelles, intègre donc ce programme. Cette anomalie, qui peut être de gravité différente, engendre un taux d'hémoglobine anormal, ce qui réduit la capacité de transport de l'oxygène dans le sang. Depuis plusieurs années déjà, un test de Guthrie est proposé à tous les nouveau-nés avant leur 5e jour en FWB. Ce prélèvement d'une goutte de sang vise à diagnostiquer précocement une vingtaine d'anomalies et de maladies invisibles à la naissance. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, la mucoviscidose ou encore l'amyotrophie spinale. La Fédération Wallonie-Bruxelles finance ce dépistage via l'ONE. Le coût de cette mesure est évalué à 5,35 euros par enfant soit 310 000 euros par an, selon un communiqué du gouvernement. (Belga)