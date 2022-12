Coronavirus - Tous les indicateurs à la hausse, sauf les décès

(Belga) Tous les indicateurs du SARS-CoV-2 sont à la hausse en Belgique, à l'exception notable des décès, ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi soir.

Entre le 20 et le 26 novembre, 963 contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 28% par rapport à l'intervalle de sept jours précédent. Durant cette même période, 6.751 tests ont été effectués quotidiennement (+11%), pour un taux de positivité de 15,3%. Avec en moyenne quatre décès par jours liés à une infection au coronavirus, les décès ne diminuent plus mais n'augmentent pas non plus. Depuis le début de la pandémie 33.061 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique. Du 23 au 29 novembre, une moyenne de 63 personnes atteintes du Covid-19 ont été admises à l'hôpital par jour, en hausse de 36% par rapport à la semaine précédente. Au total, Actuellement, 957 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (+30%), dont 48 aux soins intensifs (+4%). Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 1,22. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 104 sur 14 jours. (Belga)