La justice liégeoise organise la vente de Liberty Steel

L'avocat Pierre Cornil a été nommé administrateur provisoire, en charge de gérer le business au jour le jour tandis que l'avocat Nicholas Ouchinsky a, lui, été nommé mandataire de justice et sera chargé de la vente. Cette décision de justice va donner un coup d'accélérateur pour la vente des deux sites liégeois de Liberty Steel, à savoir l'unité de galvanisation de Tilleur et celle d'emballage en fer blanc de Flémalle, toutes les deux reprises en 2018 par la filiale acier du groupe britannique GFG Alliance, détaille L'Echo. Les deux usines de Liberty Steel emploient 650 personnes. Au début du mois de novembre, la justice avait demandé - et obtenu - la placement des deux usines en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). (Belga)