Retour à la normale pour les trains belges après 3 jours de grève... une autre débute en France

La grève sur le rail, qui a perturbé le trafic ferroviaire ces deniers jours, a pris fin comme prévu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les passagers ont dû tenir compte mardi, mercredi et jeudi de ralentissements et suppressions de trains. Mardi, les trois principaux syndicats ont décrété une grève si bien que seul un quart des trains circulaient. Mercredi et jeudi, la grève s'est poursuivie par le syndicat des conducteurs de trains si bien que seul la moitié du trafic était assuré. Les syndicats souhaitaient dénoncer par leurs actions le sous-investissement par la compagnie ferroviaire SNCB et le gestionnaire de réseau Infrabel. L'action syndicale a pris fin comme prévu vendredi à 03h00 du matin.

Début d'une grève en France

Week-end compliqué en perspective dans les gares françaises: une grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités de vendredi à dimanche, et laisse craindre de nouvelles perturbations lors des fêtes de fin d'année.

Les contrôleurs français - aussi appelé chefs de bord à la SNCF - ont décidé de cesser le travail pendant tout le week-end pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. "Au total, on est plus de 80% à être en grève et plus de 90% sur le TGV, c'est du jamais vu", a assuré à l'AFP Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd'hui près de 3.000 membres.

Les syndicats (Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT-Cheminots et FO-Cheminots) ont depuis tous apporté leur appui au mouvement, à l'exception de la CGT-Cheminots. Les presque 10.000 chefs de bord de la SNCF, dont près de 3.000 travaillent sur les TGV et Intercités, ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Sans eux, les trains ne peuvent pas circuler. Le week-end s'annonce donc extrêmement perturbé et une "reprise progressive" est envisagée lundi, avec 3 trains sur 4 sur tous les axes TGV. L'axe Atlantique est particulièrement touché, avec seulement 1 TGV sur 4, comme pour les Ouigo.