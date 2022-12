"Il faut des mesures radicales": Raoul Hedebouw veut donner moins d'argent aux politiques, "qui ne vivent pas comme le peuple"

Raoul Hedebouw, président du PTB, était l'invité de la matinale de Bel RTL ce matin. Il a répondu aux questions de Mathieu Col.

Le PTB et la NV-A n'ont pas voté la réduction de 5% de la dotation des partis politiques, pourquoi ?

Parce que c'est trop peu. On nous vend une réduction de 5%, mais on ne nous dit pas qu'on l'a indexé à 10% juste avant ! Nous proposons une diminution de moitié, il y a encore beaucoup trop d'argent qui va vers les partis politiques. On propose donc de couper de moitié ces dotations et de baisser le salaire des députés et des ministres. Si la politique veut vivre ce que le citoyen vit, on doit leur donner moins d'argent. On s'est donc abstenu, parce que dans les faits, ça reste une augmentation de 5%. Nous croyons qu'il faut une mesure radicale pour le monde politique, c'est une question d'éthique en politique.

Votre livre s'appelle "Fait le switch", qu'est-ce qu'il raconte ce livre ?

Faire le switch, c'est changer les règles du jeu : les partis libéraux nous ont dit pendant 30 ans que donner tout le pouvoir au marché, ça allait tout résoudre, on a tout libéralisé et on voit maintenant que ce sont de vieilles idées qui ne permettent pas de résoudre des problèmes. Dans cette crise politique et économique majeure, nous devons changer la manière de penser et donner beaucoup plus de place au public.