"Une situation très stressante": à Lviv, des femmes enceintes se cachent dans le sous-sol de la maternité pour échapper aux bombes

Pendant une alerte aérienne, des femmes enceintes ainsi que d'autres patientes venant tout juste d'accoucher se cachent dans un sous-sol servant d'abri anti-bombes, à la maternité de l'hôpital clinique régional de Lviv. Les alertes aériennes peuvent se produire plusieurs fois par jour, obligeant les femmes à descendre et monter des escaliers alors qu'elles sont très affaiblies. "C'est extrêmement difficile quand un bébé pleure et que vous devez vous préparer et descendre dans l'abri anti-bombes", raconte Margarita, une jeune femme de 30 ans qui vient d'accoucher.

"Comme pour toutes les femmes enceintes, c'est une situation très stressante. Parce que nous nous inquiétons déjà pour tout. Et là, nous devons marcher, nous asseoir ici pendant un moment (dans l'abri anti-bombes, ndlr). Ce n'est pas très agréable, vous savez", explique Tatyana, une femme enceinte de 23 ans.

"C'était très effrayant d'aller à la maternité, d'accoucher. Parce qu'il y avait beaucoup de frappes sur les maternités. J'ai lu récemment dans les informations qu'à Zaporjjiia un enfant est mort. Et cette peur est vraiment présente", confie de son côté Nasty, qui vient d'accoucher.