Il a violé sa fille durant 4 ans: le tribunal de Liège condamne un père à 6 ans de prison

Un quadragénaire liégeois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 6 ans d'emprisonnement après avoir commis des faits de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle de sa fille. Les faits s'étaient déroulés entre les 14 ans et les 18 ans de la jeune fille.

Les faits avaient débuté en 2013 alors que la jeune fille était âgée de 14 ans. La plainte avait été déposée en 2018 quand la mère d'une amie de la victime avait appris qu'elle s'était livrée sur les faits qui lui étaient imposés par son père. L'enquête avait notamment révélé la présence de l'ADN du père mélangé à celui de sa fille sur une housse de couette.

Présenté comme un homme à la personnalité psychopathique, capable d'indifférence froide envers les autres, le prévenu avait nié les faits. Devant le tribunal, il avait répété ses dénégations et avait prétendu être visé par un coup monté depuis qu'il entretenait une relation avec une amie de sa fille nettement plus jeune. Le tribunal n'a pas suivi ses explications et l'a condamné à une peine de 6 ans de prison.