Une formation spécifique pour travailler dans un parc d'attractions

Plopsa et le VDAB proposeront dès le 23 janvier une formation pour devenir collaborateur polyvalent dans un parc d'attractions, ont indiqué les deux parties vendredi. Ce type de formation, déjà dispensé à l'étranger, est organisé pour la première fois en Belgique.

Il s'agit d'une formation mobile de quatorze jours où les candidats approchent toutes les facettes liées à un parc d'attractions. Cela va de la tenue d'une attraction à la gestion d'un magasin, en passant par l'animation, les techniques de ventes et le contrôle des tickets. L'office flamand de l'emploi (VDAB) espère, avec cette formation mobile, répondre à la pénurie de profils dans le secteur. "Nos formations mobiles constituent un excellent outil pour trouver les collaborateurs adéquats et pour les former à des tâches spécifiques et techniques pour lesquelles aucune formation n'existe. La formation mobile de collaborateurs pour parc d'attractions, que l'on a développée sur mesure avec Plopsa La Panne, en est un parfait exemple", commente Johan Van Hecke, responsable des Formations mobiles au VDAB.