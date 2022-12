Responsible Young Drivers à la recherche de 20 volontaires

(Belga) L'action du Nouvel An des Responsible Young Drivers (RYD) fera son retour cette année, après deux années d'interruption par la pandémie de Covid-19. L'organisation recherche encore 20 volontaires, âgés entre 18 et 29 ans.

L'organisation recherche tant des jeunes en possession du permis B, qui acceptent de déposer des personnes en toute sécurité à leur domicile, que des volontaires qui veulent travailler à la centrale téléphonique. Les bénévoles qui souhaitent participer à l'action du Nouvel An doivent passer un test de conduite dans une auto-école qui participe à l'action. Ils peuvent également prendre part à une journée de formation, pour faire connaissance avec les autres bénévoles et en apprendre davantage sur la sécurité routière et les RYD. (Belga)