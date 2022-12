La police arrête un individu armé d'un couteau avec des traces de sang sur le visage à Laeken

Un individu armé d'un couteau a été intercepté vendredi à Laeken, a indiqué à Belga la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Il avait du sang sur le visage, mais pas de blessure. Il a été emmené à l'hôpital. Selon un témoin, l'individu aurait proféré des menaces.

"On nous a signalé vendredi un homme armé d'un couteau qui se promenait rue Thys Vanham, en direction de la rue Fransman", a expliqué Carla Lonneville, porte-parole de la zone de police. "La police l'a intercepté et désarmé. Son couteau a été saisi. Le particulier avait du sang sur le visage mais n'avait pas de blessures apparentes. Il a été transporté en ambulance vers l'hôpital Brugmann", a-t-elle précisé. "D'après un témoin, le particulier aurait menacé des passants. Ce témoin a été auditionné et l'enquête est en cours", a encore déclaré la porte-parole.