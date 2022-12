MolenGeek reçoit 700 casques de réalité virtuelle de la part de Meta

(Belga) L'ASBL molenbeekoise de formation et d'activation de talents numériques MolenGeek a reçu 700 casques de réalité virtuelle Meta Quest 2 de la part de l'entreprise américaine Meta. Grâce à ce don, elle va pouvoir activer 1.000 talents à travers 100 écoles, par le biais de ses écosystèmes en Belgique, en Italie, au Maroc et aux Pays-Bas, indique Meta vendredi dans un communiqué.

Les 700 casques de réalité virtuelle Meta Quest 2 vont permettre à MolenGeek d'ajouter la technologie XR (réalité étendue) à son panel de formation. Une attention particulière sera accordée aux interventions dans les écoles. Cette nouvelle étape amènera MolenGeek et ses apprenants sur le chemin du métavers, une version futuriste du web qui rendra les connexions mondiales plus immersives. "Souvent, ces technologies sont inaccessibles pour les jeunes. Nous voulons leur offrir un premier pas pour accéder aux possibilités de la XR et aux futurs qu'elles ouvrent" commente le PDG de MolenGeek, Ibrahim Ouassari. MolenGeek est le premier acteur en Belgique à bénéficier du programme Meta Immersive Learning. Avec ce programme, Meta investit 150 millions de dollars pour contribuer au développement et à l'autonomisation de la prochaine génération de créateurs, créer des expériences immersives qui changent la façon dont nous apprenons, et accroître l'accès à l'apprentissage par la technologie, souligne la société de Mark Zuckerberg. "Nous sommes conscients que le chemin vers le métavers ne sera pas créé par une seule entreprise. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires pour contribuer à la création d'un écosystème AR/VR (réalité augmentée/réalité virtuelle) florissant qui offrira des opportunités aux créateurs du monde entier", explique Arno Lubrun, le directeur national de Meta Benelux. MolenGeek est installé dans un quartier où le taux de chômage des jeunes est de 40%. (Belga)