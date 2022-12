Biden n'a aucune intention de parler à Poutine pour le moment, clarifie la Maison Blanche

(Belga) La Maison Blanche a clarifié vendredi les propos de Joe Biden la veille, insistant sur le fait que le président américain n'envisageait pas de discuter pour le moment avec Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien.

"Il n'a aucune intention d'échanger avec M. Poutine pour l'instant", a déclaré vendredi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui dépend de la Maison Blanche. "Et comme (M. Biden) l'a également déclaré, Poutine n'a montré absolument aucun intérêt pour quelque dialogue que ce soit -- c'est en fait plutôt le contraire", a-t-il dit à la presse. Joe Biden avait déclaré jeudi être "prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre", tout en notant que le président russe ne l'avait "pas encore fait". "Si tel était le cas, alors en consultation avec mes amis français et de l'Otan, je serais heureux de m'asseoir avec Poutine pour voir ce qu'il a en tête. Il ne l'a pas encore fait", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron. Ces propos sont ce qui s'approche le plus d'un signal d'ouverture de Washington pour un dialogue avec le Kremlin à propos de la guerre en Ukraine, mais Moscou a "bien évidemment" rejeté vendredi la proposition, comprenant que celle-ci impliquait un départ des troupes russes d'Ukraine, une option que la Russie n'envisage pas. (Belga)