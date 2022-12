Un homme interpellé pour l'assassinat du rappeur Takeoff

(Belga) Un homme de 33 ans a été interpellé jeudi soir, soupçonné d'avoir assassiné le rappeur américain Takeoff, a indiqué vendredi lors d'une conférence de presse le chef de la police de Houston, rapportent les médias américains.

De son vrai nom Kirshnik Khari Ball, Takeoff, 28 ans, a été tué par balles le 1er novembre dans un club de bowling de Houston, au Texas. Une dispute a éclaté entre quelques joueurs, dans laquelle le rappeur n'était pas impliqué. L'artiste a été touché lorsqu'un individu a ouvert le feu. Deux autres personnes ont été légèrement blessées. Takeoff était connu pour être membre du trio musical hip-hop Migos, qu'il a formé avec son oncle Quavo et son cousin Offset, ce dernier ne faisant toutefois plus partie du groupe. Ils ont sorti des tubes tels que "Versace" et Bad and Boujee". (Belga)