Brésil: incendie de forêt dans le quartier touristique de Copacabana à Rio de Janeiro

Les pompiers de Rio de Janeiro tentaient vendredi de contenir un feu de forêt sur l'une des collines entourant le quartier touristique de Copacabana, où aucun blessé n'a été signalé pour l'instant.

L'incendie s'est déclaré vers 18h00 heure locale (22h00 HB) sur le Morro dos Cabritos, un massif constitué de roches et de végétation situé entre Copacabana et la lagune Rodrigo de Freitas, dans la région touristique du sud de Rio, près de la plage. Les flammes, qui selon la presse locale étaient visibles depuis d'autres quartiers comme Ipanema, n'ont pas touché de zones habitées, mais seulement la végétation, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. Depuis une rue au pied de la colline, à la sortie d'un des tunnels de Copacabana, plusieurs foyers consumant des arbres et des buissons poussant sur la surface rocheuse étaient visibles, a constaté un photographe de l'AFP. Au moins trois brigades ont été déployées sur le site pour tenter de contenir l'incendie, dont la cause fait toujours l'objet d'une enquête. En 2010, quatre hectares du Morro dos Cabritos sont partis en fumée après un incendie provoqué par la chute d'une lanterne céleste.