Météo - Le temps fait grise mine mais reste sec

(Belga) Le temps sera assez froid samedi matin, mais il restera sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera néanmoins souvent abondante. Les maxima varieront entre ­-1 et 4°C des Hautes Fagnes vers le littoral. Le vent sera dans l'ensemble modéré, mais d'est à nord­-est, ce qui renforcera l'impression de froid.

La nuit de samedi à dimanche sera généralement très nuageuse mais relativement froide avec des minima proches de 0 ou ­1°C sur la majeure partie du territoire. Les températures plongeront de quelques degrés supplémentaires dans les vallées ardennaises. Dimanche, le temps fera de nouveau grise mine mais restera sec. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les nuages bas réduiront parfois la visibilité. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes­ Fagnes et 3°C en plaine, sous un vent modéré de secteur est. En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, une zone pluvio­-neigeuse gagnera nos régions par le sud. Lundi, le ciel restera nuageux avec le risque d'un peu de pluie ou de neige fondante par intermittence. Quelques faibles chutes de neige seront possibles en haute Belgique. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes­ Fagnes et 5°C au littoral. (Belga)