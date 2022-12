Le trafic ferroviaire interrompu entre Braine-l'Alleud et Holleken

(Belga) Le trafic ferroviaire sur la ligne 124 était interrompu depuis 05h00 samedi entre Braine-l'Alleud et Holleken en raison d'une tentative de vol de câble, a indiqué Infrabel. Les trains ne devraient pas rouler sur ce tronçon pendant encore une bonne partie de la journée, prévoit le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les auteurs, en fuite, ont sectionné la caténaire de la voie destinée à accueillir le RER, qui n'est pas encore en service (et donc pas alimentée). Le câble s'est alors enroulé sur la caténaire de la voie adjacente, elle bien en service. La caténaire sectionnée a endommagé le pare-brise d'un train qui circulait sur cette voie contiguë. L'incident n'a pas fait de blessé mais les dégâts sont importants, précise Infrabel. Un train de travaux a été envoyé sur place mais le trafic a dû être suspendu afin de pouvoir réparer la caténaire. Infrabel n'était pas en mesure de précision le délai des perturbations pour les voyageurs mais estime que les réparations paralyseront le tronçon Braine-l'Alleud-Holleken "probablement une grande partie de la journée". Un service alternatif de trains et de bus a été mis en place. Le gestionnaire de l'infrastructure conseille dès lors aux usagers de consulter en ligne le planificateur de voyage de la SNCB avant d'entreprendre leur trajet. L'incident n'a, par contre, pas d'influence sur les trains circulant entre Braine-l'Alleud et Charleroi, ni entre Bruxelles et Holleken, dans le Brabant flamand, précise Infrabel.