Pays-Bas: un Belge interpellé pour avoir lancé des feux d'artifice sur des policiers et un groupe de personnes

La police néerlandaise a interpellé, dans la nuit de vendredi à samedi, un Belge âgé de 20 ans à Rosendael. L'homme aurait lancé des feux d'artifices vers des agents de police et un groupe de personnes qui se trouvaient sur le Nieuwe Markt dans cette ville de la province du Brabant septentrional.

Plusieurs personnes se sont plaint de pertes auditives. Un homme a été blessé et a dû être soigné par un médecin. Les images de vidéosurveillance montrent le jeune homme sortir un feu d'artifices de la poche de sa veste, l'allumer et le jeter vers des policiers. Un peu plus tard, l'individu réitère, ciblant cette fois un groupe d'environ 15 personnes. La police l'a interpellé et a trouvé sur lui un autre feu d'artifices. Deux personnes ont porté plainte contre le Belge : une femme qui a subi des dommages auditifs et un homme brûlé par le feu d'artifices.