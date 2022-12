Météo: la Wallonie se prépare à l'offensive hivernale, voici les moyens qui peuvent être déployés

Le froid s'installe en Belgique. Les premières neiges sont tombées hier/vendredi sur les hauteurs et les températures vont rester fraîches. Sur les routes, les autorités wallonnes sont prêtes à intervenir en cas de besoin.

En province de Liège, des mesures ont été mises en place. Au district autoroutier, le plus important de Wallonie, 4.500 tonnes de sel se trouvent déjà en stock. Si on élargit les chiffres à toute la région wallonne, aux 42 districts, on monte à 40.000 tonnes de sel déjà disponibles. 60.000 tonnes se trouvent en dépôt chez les fournisseurs, ce qui porte à un total de 100.000 tonnes le stock réel, soit la consommation d'un hiver rude. A cela s'ajoute des moyens humain et matériel. 1200 personnes sont mobilisables, agents publics ou ouvriers privés, et 600 engins d'épandage pour déneiger les 7834 km de route et autoroute. On n'attend pas d'alerte imminente mais une vigilance a été mise en place depuis hier soir.

LES PREVISIONS