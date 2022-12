Le SMS fête ses 30 ans: une invention qui à fortement influencé notre manière de parler

Véritable révolution depuis sa création, le SMS (short message service) fête ses 30 ans. Permettant une communication rapide et plus facile, ils ont considérablement influencé les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ainsi que notre façon de parler.

C'était il y a 30 ans, le 3 décembre 1992 précisément. Lorsqu'un informaticien décide se souhaiter "Joyeux Noël" à son patron, il était loin de se douter que son geste allait changer notre mode de communication. Alors que les premiers SMS étaient limités à 140 caractères, au risque de devoir payer s'ils étaient plus longs, ces courts messages ont aujourd'hui bien évolué.

Cette limitation dans le nombre de signes a forcé les utilisateurs à développer un langage plus concis, où un mot de plusieurs lettres peut se voir raccourcir en seulement trois lettres. "SLT" pour salut, "MDR" pour mort de rire, les abréviations sont devenues de plus en plus nombreuses au cours des années. Sans compter les multiples émojis (symbole représentant un visage ou objet) qui ont commencé à exister. "Personnellement, j'adore mettre des émojis parce que ça adoucit le message" explique une passante.

Face à ce nouveau langage "SMS", la plupart des personnes ont acquis une compétence qui permet de jongler entre un langage plus formel et un langage plus abrégé. "Les gens ont développé une pluri-compétence" explique Cédric Fairon, professeur de linguistique à l'UCL. "Ils doivent aussi préserver, pour des écritures plus officielles, la capacité d'écrire en respectant la norme" poursuit-il.

Largement dépassé par la communication sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, le SMS est pourtant ce qui a inspiré la création d'un célèbre réseau social. "Twitter s'est clairement basé sur les SMS" explique Xavier Degraux, consultant en marketing digital.

Une belle évolution pour ce moyen de communication qui constituait une véritable révolution, il y a maintenant 30 ans.