Biathlon: Fillon Maillet encore poussif, Boe déjà en forme

Comme lors de la course d'ouverture de la saison de Coupe du monde de biathlon, Quentin Fillon Maillet s'est péniblement maintenu dans le top 15 du premier sprint, dominé par son rival N.1 Johannes Boe, samedi à Kontiolahti (Finlande).

Quinzième de la première course de l'hiver mardi, un individuel de 20 km, le quintuple médaillé olympique de Pékin et tenant du gros globe de cristal s'est cette fois classé quatorzième du sprint, repoussé à plus d'1 min 15 sec du Norvégien (1:16.3 précisément), quand tous les deux ont manqué une cible sur le pas de tir. Ce qui confirme ses sérieuses difficultés du moment à skis.

"Je ne m'attendais pas à gagner une minute à skis du jour au lendemain et à concurrencer Johannes" mais "c'est sûr que je suis déçu parce que j'ai donné mon maximum", a reconnu "QFM".

"Je ne suis pas surpris par l'état de forme mais déçu de ne pas jouer devant, a-t-il résumé. J'espère que ça va venir car l'année dernière, avec 9/10 (au tir), je pouvais espérer une victoire. Là, je suis loin du podium."

"Quand on joue un globe de cristal, ça fait toujours des points de perdus", a constaté le Jurassien de 30 ans.

C'est déjà le dossard jaune de leader du classement général sur le dos que Boe s'élancera dimanche en tête de la poursuite, dernière course de la semaine finlandaise.

"Je n'ai pas perdu ma forme en un été, a toutefois noté Fillon Maillet. Je suis content de ma préparation, elle s'est bien passée. A un moment, le travail va payer."

- "Faire le dos rond" -

"Je ne pense pas avoir fait d'erreurs. Il y a eu d'autres problématiques par rapport à mon nouveau statut mais ça n'a pas été une contrainte à ma prépa, a-t-il ajouté. Je reste +focus+ sur la suite en attendant une meilleure forme et des profils de piste qui me conviennent mieux."

Aucun doute pour Boe: lui est déjà très en forme. Décevant douzième de l'individuel mardi, il s'est offert sa première victoire individuelle de la saison au bout des 10 km du sprint. Malgré un tour de pénalité, il a devancé son compatriote Sturla Laegreid, auteur d'un sans-faute, de 10 sec 5/10e. L'Allemand Roman Rees complète le podium (+28.8).

Cinquième à moins de 40 secondes du Norvégien samedi, avec une faute au tir, et en embuscade avant la poursuite, Emilien Jacquelin a nettement mieux tenu le choc que Fillon Maillet sur la piste mais tenait sensiblement le même discours.

"Il faut prendre son mal en patience et attendre que les sensations soient meilleures. Les Français, on est plus du genre à monter en puissance, surtout dès qu'on retrouve un peu d'altitude", comme à Hochfilzen (Autriche) et au Grand-Bornand (Haute-Savoie) les deux prochaines semaines, a-t-il relevé, en référence aux Scandinaves.

"Il faut faire le dos rond et ne pas chercher non plus midi à quatorze heures, a abondé Fabien Claude, dans les mêmes eaux que "QFM" samedi. Il y a eu trois courses, deux individuelles, il y en aura à la pelle. Il faut garder le cap."

La poursuite masculine est programmée dimanche à 13h15 heure locale (12h15 heure française).