À l'approche des fêtes, cette tendance pourrait vous faire gagner quelques euros

À l'approche des fêtes, une tendance se confirme : l'attrait des cadeaux de seconde main.

Les jouets de seconde main font de plus en plus d’adeptes. Charlotte est une habituée du système. Elle participe en tant qu’acheteuse, mais aussi en tant que vendeuse. Régulièrement, elle se rend dans un dépôt-vente. "On entasse dans la maison et on se rend compte que ça prend de la place, que plus personne ne l'utilise ou ne joue avec les affaires stockées donc on fait un peu de place", confie-t-elle.

Nathalie, gérante de la boutique, se réjouit de ces échanges. "J'ai beaucoup de chance avec les livres que l'on m'apporte, car ils sont en super état. Ce sont des livres assez récents qui ont toujours beaucoup de succès chez les jeunes. Ce ne sont pas des vieilleries", souffle-t-elle. Avant de mettre les ouvrages et jeux en rayon, Nathalie s'assure que tout est en ordre. Tout est soigneusement trié avant la mise en vente.

Sur Internet aussi, les jouets de seconde main ont la cote. Plus d’un Francophone sur quatre s’est tourné vers ce type d'achats pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois. Ils sont deux fois plus que l’année précédente.