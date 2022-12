En raison du "Sauvage", personnage controversé, l'Unesco retire la Ducasse d'Ath de son patrimoine: ce genre de retrait est-il INÉDIT?

La Ducasse d'Ath a été retirée de la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. Cette décision a été prise en raison du "Sauvage", personnage controversé grimé de noir. Ce n'est pas le premier événement belge qui se voit ainsi privé de cette reconnaissance. À quoi sert cette inscription ? Et qu'est-ce que cela va changer pour la Ducasse ?

C'est au Maroc que les 180 pays membres de l'Unesco ont largement débattu sur la présence du "Sauvage", ce personnage emblématique de la Ducasse d'Ath. Et les mots de certains diplomates ne furent pas tendres à l'égard du folklore belge. "Un personnage clairement raciste et discriminatoire", accuse Mário B. von Haff, représentant de l'Angola auprès de l'Unesco.

Le représentant belge auprès de l'Unesco espérait obtenir un délai, mais la pression internationale était visiblement trop forte. Le retrait du sauvage a été voté à l'unanimité. "Les symboles véhiculés par le personnage du "Sauvage" ont été jugés trop graves par le comité. Le comité s'est exprimé de manière unanime en faveur de cette option", indique Maxime Woitrin, représentant de la Belgique auprès de l'Unesco.

Ce n'est pas la première fois que les traditions belges se retrouvent dans le collimateur de l'Unesco. En 2019, l'Organisation internationale sanctionne le carnaval d'Alost accusé d'antisémitisme. Au total en Belgique, une dizaine d'événements ou de biens figurent encore sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.

La bière y figure depuis 2016, l'Ommegang y est 2019 et en 2021, les joutes sur échasse de Namur ont été sélectionnés. Il n'en résulte aucun enjeu financier mais une visibilité internationale. Car concrètement, rien ne change pour les lauréats. "On a continué la vie comme elle l'était avant. Ça fait des années que nous sommes engagés dans plein de choses notamment la transmission près de nos jeunes. On avait l'idée de l'évolution de notre groupe vers l'ouverture de la joute féminine. Et donc ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là", nous explique Frédéric Gilon, président des échasseurs namurois.

"Applaudi deux fois plus l'année prochaine"

L'Unesco dit vouloir promouvoir le respect mutuel entre communautés. Mais pour Luc Petit, metteur en scène et défenseur du patrimoine culturel, l'intervention de l'Organisation des Nations-unies est de nature politique et représente un danger pour la perpétuation des traditions millénaires.

"Ce qui me dérange, c'est que l'Unesco qui est censée défendre le patrimoine et le folklore interviennent dans le folklore sous le changement mondial ou changement des opinions. Et ça, je trouve que ça ouvre une boîte de Pandore dangereuse. Peut-être que dans 3,4 ans, selon qu'un état change ou que l'opinion publique change, on peut changer le folklore. Je vous garantis que l'année prochaine, le "Sauvage" va être applaudi deux fois plus", estime le metteur en scène.

La présence du "Sauvage" reste un sujet polémique et peut-être plus populaire que jamais. Chaque année, l'Unesco intègre de nouveaux produits dans sa précieuse liste. C'est le cas de la baguette française, un emblème de la vie quotidienne.